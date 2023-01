Milan-Inter 0-1 | gol di Dimarco | LIVE NEWS

La Gazzetta dello Sport

Commenta per primo Fabio Galante ha parlato aTV in vista del match frain Supercoppa: ' Sarà una gara difficile da leggere , sono due squadre forti fatte di giocatori che possono decidere e trovare il colpo in ogni momento. Partono alla pari, al di là di ...RIYAD (ARABIA SAUDITA) -si affrontano a Riyad, in Arabia Saudita, per la finale della Supercoppa italiana. I campioni d'Italia, reduci dal pareggio con il Lecce in campionato, cercano riscatto: " Non so se è ... Milan-Inter in Supercoppa Italiana: dove vederla in tv e in streaming 19' Bennacer prova il jolly dalla distanza, conclusione in curva. 17' ECCO IL MILAN! Prima vera grande occasione dei rossoneri. Giroud sponda su Diaz, lancio in profondità per ...15' Ripartenza del Milan gestita da Leao, palla a Bennacer che apre su Messias sulla destra ma il cross del brasiliano viene respinto. 13' Grande chiusura di Tomori su Lautaro, che con ...