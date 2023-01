Milan-Inter 0-0 LIVE | fischio d’inizio

La Gazzetta dello Sport

Le parole dell'ad dell'Beppe Marotta prima del calcio d'inizio della Supercoppa Italiana traBeppe Marotta, amministratore delegato dell', ha presentato la finale che mette in palio la Supercoppa a Sport Mediaset: FINALE ...Commenta per primo Gianluca Zambrotta ha parlato aTV prima della sfida valida per la Supercoppa Italiana fra, gara in programma alle ore 20: 'Nel 2011 ha vinto il, questo è un altro derby in terra straniera. E' una partita importante, potrebbe aiutare ila superare il momento non ... Milan-Inter in Supercoppa Italiana: dove vederla in tv e in streaming Queste le formazioni ufficiali di Milan-Inter: MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjær, Tomori, Hernández; Tonali, Bennacer; Messias, Díaz, Leão; Giroud. A ...Matri: «Inter in salute, Milan con un Tonali in più! Tonali che è il vero capitano del Milan, lato Inter Calhanoglu che sta dando capacità di palleggio a… Leggi ...