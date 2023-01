Pianeta Milan

... le formazioni ufficiali:(4 - 2 - 3 - 1): Ttruanu; Calabria, Kjær, Tomori, Hernández; Tonali, Bennacer; Messias, Díaz, Leão;. In panchina : Mirante, Vásquez; Bozzolan, Dest, Gabbia, ...... schierato con il 4 - 2 - 3 - 1: Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias Jr, Brahim Diaz, Rafael Leao;. 18:48- Inter, la formazione ufficiale di ... Milan, Giroud tra i migliori personaggi del calcio francese: la classifica 21' Raddoppio dell'Inter. Punizione battuta velocemente dall'Inter con Bastoni, palla per Dzeko che finta su Tonali e di destro buca Tatarusanu. Dormita della difesa rossonera.Supercoppa Italiana 2022, Milan-Inter in diretta: cronaca live e risultato in tempo reale del derby che si disputa in Arabia Saudita.