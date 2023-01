Milan | Chelsea e il futuro di Bakayoko

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Ilnon ha alcuna intenzione di far scattare l'obbligo di riscatto per Tiemouée, al contrario, è disposta a...

Calciomercato.com

...00 Svezia - Islanda 2 - 1 CALCIO - PREMIER LEAGUE 21:00 Fulham -2 - 1 BASKET - EUROLEAGUE ...00 Cremonese - Monza 2 - 3 18:00 Lecce -2 - 2 20:45 Inter - Verona 1 - 0 CALCIO - PREMIER ...Ilè stato ceduto per 3 miliardi, ilper 1 miliardo, il 47% Atalanta è passato di mano", ha ricordato. "Fa riflettere chi sono gli acquirenti di queste società: fondi sovrani, consorzi, ... Newcastle, si punta agli scontenti del Chelsea: 3 acquisti top pronti, uno interessa al Milan Le formazioni ufficiali di Milan-Inter, match valido per la finale di Supercoppa Italiana e in programma alle ore 20.00.Il Chelsea è chiamato a vendere visto il grande affollamento in avanti. Il Milan rischia di perdere un obiettivo: ecco dove può andare Mudryk, Sterling, Pulisic, Aubameyang, Fofana, Broja, Joao Felix, ...