Migranti solo in cattiva luce | Londra vieta le immagini “positive”

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Non si potranno più vedere i. A voler essere precisi, non si potranno più guardare i volti di quei pochi che ce la fanno ad attraversare la Manica e L'articolo proviene da il manifesto.

Agenzia ANSA

...sindacali hanno ribadito la gravità dell'interruzione dei rapporti di lavoro che nonha ... le difficoltà riguardano gli uffici preposti all'accoglienza e regolarizzazione dei, ora rimasti ......sindacali hanno ribadito la gravità dell'interruzione dei rapporti di lavoro che nonha ... le difficoltà riguardano gli uffici preposti all'accoglienza e regolarizzazione dei, ora rimasti ... Grecia, premier: 'rimasti solo 5mila migranti negli hotspot' Missione a Tunisi per i ministri degli Esteri Tajani e dell'Interno Piantedosi. Questioni economiche discusse con il presidente Saied, e non solo. Al centro dei colloqui, i flussi migratori. Tajani e ...Il contrammiraglio della guardia costiera ha sottolineato come i Paesi di bandiera delle Ong non esercitino la giurisdizione sulle loro navi al contrario dell'Italia ...