Microsoft in difficoltà Licenzia 11mila dipendenti

Borsa Italiana

La prossima settimana,pubblichera' la trimestrale. Nel settore tecnologico, molte aziende hanno ridotto la forza lavoro nelle ultime settimane, a causa delle recenti difficolta' e dell'...E anche per Amazon, come per, si tratta di affrontare il piano di taglio del personale ... 'Amazon ha superato incertezze eeconomiche in passato e continuerà a farlo', scriveva ... Microsoft: oggi annuncera' circa 11.000 licenziamenti, 5% forza lavoro