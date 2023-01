Micol Azzurro | che curve in bikini | così farai impazzire tutti

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 18 gennaio 2023)ha pubblicato uno scatto che di questo passo faràil pubblico. Sempre che non sia già accaduto naturalmente.con uno scatto solo ha fatto ammattire totalmente il suo pubblico. Non era facile compiere un’azione simile conpoca “parte pratica” a disposizione. Ma questo è solo uno dei tanti super-poteri che le persone come lei hanno in dotazione. InstagramFar andare su di giri le persone con una sola foto è un potere che nonpossono dire di avere. Lei fortunatamente sì. E non perde mai occasione di dimostrarlo in ogni singolo post che pubblica. In precedenza aveva già dato dimostrazione di certe indiscutibili qualità. Ad oggi sembra tornata finalmente alla carica con un contenuto degno di un’opera d’arte. Il suo stile ...