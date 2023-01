Michael | Antoine Fuqua dirigerà il film su Michael Jackson

ScreenWEEK - Cinema e Serie TV

Il regista di Emancipation e Training Day racconterà la storia del Re del Pop in un biopic scritto da John Logan...Come annunciato da Deadline, sarà infatti il regista di Training Day e del più recente Emancipation ,Fuqua , a dirigere, dramma targato Lionsgate la cui sceneggiatura racconterà la ... Michael: Antoine Fuqua dirigerà il biopic di Michael Jackson A Michael Jackson biopic is reportedly on the way, so says Variety, and Emancipation and Training Day helmer Antoine Fuqua is directing. The film is set up at Lionsgate with shooting reportedly set to ...Uno degli artisti musicali più popolari e influenti nella storia della musica pop, Michael Jackson, avrà un biopic a lui dedicato ...