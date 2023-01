Gazzetta del Sud

Sonole dimissioni da senatore di Gianfranco, che aveva annunciato nei giorni scorsi "di voler svolgere il proprio mandato presso l'Assemblea regionale siciliana". Ad annunciarlo in ...... al netto delle rassicurazioni, i rapporti tra Forza Italia e FdI non sono esattamente ...estremamente delicata che fa passare in secondo piano le ultime invettive di Gianfranco. ... Miccichè, ufficiali le dimissioni da senatore. Resta all'Ars