Miart 2023 | il crescendo degli espositori italiani ed esteri

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Numeri record per la fiera dell'arte moderna e contemporanea organizzata da Fiera Milano dal 14 al 16 aprile: 169 gallerie di cui il 40% straniere provenienti da 27 Paesi all'Allianz MiCo. Eventi dedicati alla Triennale e dall'11 al 16 aprile si tiene la Milano Art Week. Fondazione Firea: 100mila euro per il fondo acquisizione

Agenzia ANSA

Dopo lo 'smantellamento del silenzio' nel 2021 e il 'primo movimento' di una nuova partitura l'anno successivo, nelprosegue solcando le metafore musicali e costruendo l'immaginario della ...- Milano: conferenza stampa di presentazione di, fiera internazionale d'arte moderna e contemporanea, che si svolgera' dal 14 al 16 aprile. Ore 11,30. Via Brera, 28. - Roma: il ministro ... Miart 2023, confermato fondo acquisizioni Fondazione Fiera - Lombardia 169 gallerie da 27 Paesi del mondo, per un totale di partecipazioni straniere di oltre il 40 per cento: ecco miart 2023 ...Un patrimonio artistico che in 10 anni ha raggiunto una collezione di un centinaio di opere quella di Fondazione Fiera Milano, che anche per l'edizione 2023 sarà accanto a Miart (14-16 aprile Allianz ...