Metropolis 247 - Mafia | pm De Lucia contro Nordio | I boss parlano al telefono | senza intercettazioni niente processi di mafia

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Maurizio De, il procuratore capo di Palermo, critica a le parole di Carlo, Ministro della Giustizia, in Senato: "Inonal? Certo che, è normale.non si possono fare iper, i segreti mafiosi si scoprono solo grazie ai pentiti o alle, non c'è altro modo. I politici scelgano se darci gli strumenti per perseguire altri reati". è in streaming alle 18 dal lunedì al venerdì sulle piattaforme Gedi e on demand in video e in podcast sul sito di La Stampa

Repubblica TV

è in streaming alle 18 dal lunedì al venerdì sulle piattaforme Gedi e on demand in video e in podcast sul sito di ...è in streaming alle 18 dal lunedì al venerdì sulle piattaforme Gedi e on demand in video e in podcast sul sito di La Stampa Metropolis/247 - 'Se intercettando'. Quel filo sottile tra mafia e corruzione. Con De Lucia, Ferro, Rossomando e Scarpinato (integrale) "Bene, sono giornate complicate difficile organizzare lavoro. Stiamo cercando di fare un lavoro trasparente". E' stato trovato un secondo covo di Messina Denaro "Non possiamo dirlo con certezza. Graz ...Maurizio De Lucia, il procuratore capo di Palermo, critica a Metropolis le parole di Carlo Nordio, Ministro della Giustizia, in Senato: 'I boss non ...