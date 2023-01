Euronews Italiano

Un vortice di aria artica investe l'Italia a partire dal nord per poi scendere lungo tutto lo stivale portando ovunque l'inverno, neve e freddo. E' quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo del sito ...Questo per mezzo di una serie di, alcune delle quali hanno già raggiunto l'Emilia - Romagna da inizio settimana portando un evidente peggioramento del tempo e che, nelle prossime 72 ore ... Meteo: perturbazioni invernali in arrivo, neve in pianura Confermato l’avviso di Arpal relativo a mareggiate: danni si registrano sia a Ponente sia a Levante. Nel pomeriggio la situazione migliorerà ...Un vortice di aria artica investe l'Italia a partire dal nord per poi scendere lungo tutto lo stivale portando ovunque l'inverno, neve e freddo. E' quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo del sito ...