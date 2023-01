Meteo campania | oggi occhio a Napoli e Avellino!

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Rieccoci ancora! Amici "eccellenti" meridionali, ecco l'appuntamento quotidiano con ildi! Quali saranno le vicende metereologiche dia - e non solo a -e Avellino? Vediamolo insieme!Per la città diil clima è di pia moderata. L'umidità relativa è del 67%, con una temperatura media di 14,37°C; minima 11,81°C e massima 14,6°C. La velocità del vento è stimata intorno a 11,88 km/h ed abbiamo una nuvolosità coperta dal 82%. Con questoè possibile fare diverse cose. Si potrebbero organizzare delle attività indoor come leggere un libro, guardare un film o fare della musica; oppure visitare alcune mostre e musei all'aperto. Inoltre, con la ...

...Palo a seguito dello stato di preallarme comunicato dalla Protezione Civile della Regione. ... parchi e giardini La protezione civile regionale ha prorogato l'allertadi livello arancione ...Leggi anche Scuole chiuse per allertainanche mercoledì 18 gennaio. Elenco dei comuni coinvolti [IN AGGIORNAMENTO] Maltempo: protezione civile Campania proroga allerta meteo A Benevento, il prossimo 25 gennaio, alle ore 11:30 prima riunione del Comitato Scientifico della sede dell’Eurispes in Campania MARIGLIANO - Il prossimo 25 gennaio, alle ore 11:30, si terrà, a Beneve ...A Napoli un ponteggio è parzialmente crollato, mentre nella zona del litorale romano l'allerta è alta per vento e onde ...