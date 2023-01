Messina Denaro | trovato secondo covo del boss

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) (Adnkronos) – I Ros dei carabinieri avrebbero individuato unin uso alMatteo. Si tratta di un appartamento che si trova sempre a Campobello di Mazara nel trapanese. Sul posto i Ros e il procuratore aggiunto Paolo Guido. Sembra che ilabbia fatto realizzare un piccolo bunker nell’appartamento. Il nuovoindividuato dai Ros dei carabinieri si troverebbe, come apprende l’Adnkronos a circa 400 metri in linea d’aria dal primo ed è statonella notte tra lunedì e martedì. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

