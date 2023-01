Messina Denaro | studenti in piazza a Castelvetrano dopo l’arresto del boss | “Il 16 gennaio è il giorno della nostra liberazione”

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Nuovo flash-mob a, in provincia di Trapani,la cattura di Matteo, latitante da 30 anni. Inil sindaco Enzo Alfano e decine diche hanno esposto numerosi cartelloni e striscioni contro la mafia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Lo stanno ricostruendo le indagini seguite all'arresto del boss mafioso: la sua casa era ad appena 8 km dal comune in cui era ..."La mafia fa schifo, viva la legalità": giovani e studenti di Castelvetrano sono scesi in piazza per festeggiare la cattura del boss Matteo...(LaPresse) Lo sfogo di Pif a #Cartabianca su Rai 3 dopo aver sentito un abitante di Castelvetrano, nel trapanese, paese natale di Messina Denaro dire che l'arresto del boss "è stato un errore". "Vaffa ...L'intervista di Robero Saviano sull'arresto di Matteo Messina Denaro pubblicata martedì 17 gennaio dalla Stampa "proietta il ...