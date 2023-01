Messina Denaro | si indaga su fiancheggiatori In casa vestiti di lusso e ricevute di cene

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Si terrà tra oggi e domani l'interrogatorio di garanzia di Giovanni Luppino, 59 anni, l'uomo arrestato lunedì mattina insieme al boss Matteo. È stato proprio Luppino, commerciante di olive, agricoltore di mestiere, incensurato, ad accompagnare l’ex latitante in auto alla clinica Maddalena di Palermo. L’uomo, che è un volto nuovo per gli inquirenti, è ora accusato di favoreggiamento e procurata inosservanza di pena aggravata dal metodo mafioso. Intantoè stato portato nel supercarcere dell'Aquila, dove continuerà la chemioterapia (LO SPECIALE DI SKY TG24).

Il custode della latitanza dei fratelli Graviani rivelò: il quaderno di Borsellino è nelle mani di. Il boss avrebbe anche le carte del covo (perquisito tardi) di Riina. La madre di Denise: 'Dica dov'è mia ...Hanno fatto un grande regalo alla nostra terra che va al di là del peso criminale di Matteo'. Poi, Greco aggiunge: 'La cosa che mi ha fatto più impressione è stato vedere che ieri sera ... Messina Denaro in carcere scherza: «Precedenti Io fino a oggi ero incensurato, poi non so che è successo» MESSINA DENARO: L’INDAGINE SULLA “RETE DI PROTEZIONE”. TROVATA E PERSITA L’ULTIMA CASA DEL BOSS. Matteo Messina Denaro si nascondeva a 9 km da casa sua. Il suo covo, o meglio la sua ultima abitazione ...Sarebbe dovuto filare tutto liscio. Contro ogni pronostico in mattinata l’elezione dei dieci membri “laici” del Consiglio superiore di magistratura sembrava cosa ...