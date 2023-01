Messina Denaro sarà difeso dalla nipote avvocato  

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) AGI - È l'avvocatessa Lorenza Guttadauro, l'avvocato del boss castelvetranese Matteo, arrestato lunedì scorso in una clinica di Palermo ed ora trasferito nel supercarcere dell'Aquila in regime di 41 bis Per la prima volta il boss, fino ad orada avvocati l'ufficio, ha un legale di fiducia anche se ancora non ufficializzata.ha scelto "in famiglia": Lorenza Guttadauro, avvocato penalista, infatti è suaessendo figlia di sua sorella Rosalia e di Filippo Guttadauro. Il nonno paterno – padre di Filippo - è lo storico boss di Brancaccio, Giuseppe Guttadauro. E già domani potrebbe esserci la prima comparizione da imputato, non più latitante: nell'aula bunker di Caltanissetta è già fissata da tempo l'udienza dinanzi alla Corte di assise di ...

