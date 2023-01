Messina Denaro potrà curarsi in carcere | sfuma l’ipotesi della chemio in ospedale | prime visite mediche all’Aquila

Leggi su open.online

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Le cure per Matteodovrebbero svolgersi interamente all’interno deldell’Aquila, dove questa mattina 18 gennaio il boss mafioso è stato visitato per la seconda volta dallo staff medico. Già ieri nell’infermeria delaveva svolto la prima visita il professor Luciano Mutti, primario del reparto di oncologia dell’universitario San Salvatore. Come riportano fonticitate da Ansa, la visita sarebbe durata circa un’ora, dopo la quale lo staff medico avrebbe dato il via libera allo svolgimento delle terapie all’internostruttura penitenziaria. Esclusa quindiche il boss mafioso potessein, quindi all’esterno del penitenziario di massima sicurezza. ...