Messina Denaro | Pif | “Arresto ingiusto? Vaffan… ” – Video

L'arresto di Matteoha fatto esultare l'Italia ma, allo stesso tempo, ha fatto venire a galla una serie di dubbi sulle connivenze su cui il boss ha potuto contare negli ultimi trent'anni in Sicilia. Se n'è ...Matteoè stato catturato dopo 30 anni di latitanza a Palermo. Il boss di Castelvetrano era considerato una 'primula rossa', un imprendibile, tanto che in passato si era pensato che avesse ...Il fatto che Matteo Messina Denaro "si curasse a Palermo e vivesse stabilmente a Campobello di Mazara dimostra come nell’ultimo ...Prima giornata in carcere e prima cartella clinica per il boss Matteo Messina Denaro che verrà curato all’interno dell’istituto ...