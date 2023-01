Messina Denaro non vuole parlare e non si pente Piantedosi | L' ergastolo ostativo non si tocca | se serve cambiamo la Costituzione

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Si indaga su agenda e documenti sanitari del boss. A Campobello di Mazara trovato un secondo appartamento in cui aveva fatto realizzare una sorta di bunker

Anche un oncologo trapanese, Filippo Zerilli, è stato iscritto nel registro degli indagati nell'ambito delle indagini sui favoreggiatori del super boss Matteo, arrestato due giorni fa ...Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha firmato il 41 bis per Matteo, l'ex latitante affetto da cancro al colon, 24 ore dopo il suo arresto nella clinica La Maddalena di Palermo. Ed è nel supercarcere de L'Aquila che è stato portato nella notte, prima ...PALERMO. È stato individuato, dai carabinieri del Ros e i magistrati della Procura di Palermo, un secondo covo utilizzato dal boss Matteo Messina Denaro. Sarebbe un vero e proprio bunker, una stanza b ...Il super latitante si trova in carcere a L'Aquila, per lui nessuna udienza di convalida poiché già condannato. Secondo quanto apprende LaPresse da fonti penitenziarie il boss Matteo Messina Denaro, de ...