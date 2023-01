Messina Denaro | Liggio | Mori | piccolo ripasso di storia di mafia a beneficio dei commentatori

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Si favoleggia di archivi, latitanze in casa, trattative e metodo Dalla Chiesa. Roba buona per passare il tempo, non per capire che cosa è successo

Proseguono senza sosta le indagini della Procura di Palermo e dei Carabinieri del Ros dopo l'arresto di Matteo: assicurato il super boss al carcere 41 bis, si punta ora a ricostruire i 30 anni di latitanza e scovare colore che lo hanno protetto. Le autorità hanno scoperto un secondo covo non ...14.52, indagato anche oncologo L'oncologo trapanese Filippo Zerilli è indagato nell'inchiesta sulla rete dei favoreggiatori di. Avrebbe eseguito l'esame del Dna necessario alle ..."Messina Denaro non era il capo della commissione provinciale di Cosa nostra, quindi tecnicamente non era il capo dell’organizzazione..." ...Secondo il Ros l'immobile custodirebbe uno spazio protetto nel quale potrebbe essere stato ospitato il superlatitante, utilizzato anche per custodire materiale ora in mano agli inquirenti ...