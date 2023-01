Messina Denaro | La Russa | ' individuare chi ha reso possibile così lunga latitanza'

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "I latitanti di mafia si nascondono nel loro ambiente, possono nuotare solo nella loro acqua dove hanno coperture, amicizie, omertà. Ha detto bene Giorgia Meloni a dire che adesso dobbiamochi hauna. Anche per dare un segnale perchè per troppo tempo si sono create cinture di complicità attorno a latitanti di mafia".il presidente del Senato, Ignazio La, a Controcorrente su Rete4.

Agenzia ANSA

Andrea Delmastro è intervenuto nello studio di Omnibus , su La7, per commentare l'arresto di Matteodopo 30 anni di latitanza e soprattutto la questione delle intercettazioni . 'Mai depriveremo la magistratura di un così potente ed essenziale strumento per accertare determinati reati ...E' quanto ribadisce il Garante della privacy che - in merito all'arresto di Matteo- "richiama l'attenzione di media, siti web e social media al rigoroso rispetto del principio di ... Individuato il secondo covo di Messina Denaro. Indagato anche un oncologo - Cronaca L’autista del padrino: il «signor nessuno» cresciuto nei campi Schivo, a tratti burbero. Abituato alla fatica da una vita di lavoro nei campi. «Un signor nessuno», ha detto il procuratore di… Leggi ...Trovato il secondo covo di Matteo Messina Denaro. Lo hanno individuato i magistrati della Procura di Palermo e i carabinieri del Ros. Oltre all'apparamento di vicolo San Vito a Campobello di Mazara, ...