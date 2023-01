Messina Denaro | individuato un secondo covo | una stanza blindata a 1 km di distanza dall’altro appartamento

(Di mercoledì 18 gennaio 2023)a Campobello di Mazara undel capomafia Matteo, arrestato lunedì mattina a Palermo. Si tratterebbe di una sorta diin una poco meno di un chilometro di didaldi via Cb31, poi rinominata via San Vito dove il boss avrebbe trascorso gli ultimi mesi di latitanza e dove i carabinieri del Ros hanno trovato degli scontrini fiscali, un’agenda e i documenti sanitari diquanto si apprende il bunker si trova a via Maggiore Toselli. Il nascondiglio si trova a meno di un km dall’di via Cb 31 a Campobello di Mazara, scoperto ieri dai ...

"Un messaggio in bottiglia lanciato nell'oceano, ma la richiesta della madre è ...I magistrati della Procura di Palermo e i carabinieri del Ros hanno individuato un s econdo covo utilizzato dal boss Matteo. Oltre all'apparamento di vicolo San Vito a Campobello di Mazara, scoperto ieri, il capomafia avrebbe fatto realizzare una sorta di bunker all'interno di un'altra abitazione nella ...Per un giorno, per un intero giorno, l'Italia ha esultato per la cattura dai Matteo Messina Denaro, super-latitante da 30 anni, arrestato presso una clinica provata di Palermo. C'è… Leggi ...ROMA – “Un messaggio messo in una bottiglia e lanciato nell’oceano: la speranza è che Matteo Messina Denaro, visto il suo ruolo in Cosa nostra, possa essere a conoscenza di informazioni importanti sul ...