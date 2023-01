Messina Denaro | individuato il secondo covo | è un bunker all' interno di un' abitazione | decisivi i dati catastali Anche un oncologo indagato

Alessio Scandurra dell'Associazione Antigone spiega in cosa consiste il carcere duro e come si agisce nei casi di problemi di salute dei ...... la camicia insanguinata del giudice morto a 37 anni, divenuto Beato nel maggio del '21, si è materializzata agli occhi dei parlamentari, nelle ore della cattura del boss, ricordando ...Matteo Messina Denaro è stato visitato già ieri mattina nella infermeria del carcere «Le Costarelle» dell’Aquila dal professor Luciano Mutti, primario ...Il regime 41 bis è il più severo in assoluto. Ecco cosa potrà fare il boss di Cosa Nostra durante la detenzione.