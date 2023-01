Messina Denaro | il medico che curava il boss mafioso è massone | il Grande oriente d’Italia lo sospende

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) È stato sospeso dalil dottor Alfonso Tumbarello, ildi base che aveva visitato Matteodurante la sua latitanza. La principale organizzazione massonica italiana ha deciso dire il confratello a tempo indeterminato perché “sottoposto ad indagini per reati di rilevante gravità”, secondo quanto riporta il comunicato citato da La Repubblica. Il riferimento è alla notizia dell’iscrizione del70enne al registro degli indagati da parte della procura di Palermo per “procurata inosservanza della pena”, con l’aggravante di aver favorito un. Ai carabinieri Tumbarello ha detto che non era a conoscenza della reale identità dell’uomo che si presentava come Andrea Bonafede. A lui, ...

Dopo Andrea Bonafede emerge una nuova figura: si chiama Errico Risalvato ed è lui il proprietario del secondo covo di Matteoindividuato dai Ros dei carabinieri. Il locale, un bunker all'interno di un'altra abitazione, si troverebbe a circa 400 metri in linea d'aria dal primo covo identificato. Una stanza ...Matteo, dopo la cattura si pensa all'ipotesi della sua collaborazione con la giustizia. Il boss, l'ultimo padrino della mafia, potrebbe fornire dettagli utilissimi per ricostruire le dinamiche ... Individuato il secondo covo di Messina Denaro. Indagato anche un oncologo - Cronaca Un paesino a 8 chilometri da Castelvetrano, dove era nato. Matteo Messina Denaro viveva lì da almeno sei mesi. Ma cosa ha fatto nei trent’anni in cui è riuscito a sfuggire all’arresto È quello che ...Roma, 18 gen. (askanews) - "L'auspicio è che le indagini ci dicano quello che finora non abbiamo potuto sapere, anche quello che magari gli investigatori sapevano già ma non potevano dire per non comp ...