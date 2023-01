Messina Denaro | i segreti che potrebbe svelare Dall' agenda rossa al giallo Pipitone

Corriere della Sera

Il custode della latitanza dei fratelli Graviani rivelò: il quaderno di Borsellino è nelle mani di. Il boss avrebbe anche le carte del covo (perquisito tardi) di Riina. La madre di Denise: 'Dica dov'è mia ...Hanno fatto un grande regalo alla nostra terra che va al di là del peso criminale di Matteo'. Poi, Greco aggiunge: 'La cosa che mi ha fatto più impressione è stato vedere che ieri sera ... Messina Denaro in carcere scherza: «Precedenti Io fino a oggi ero incensurato, poi non so che è successo» MESSINA DENARO: L’INDAGINE SULLA “RETE DI PROTEZIONE”. TROVATA E PERSITA L’ULTIMA CASA DEL BOSS. Matteo Messina Denaro si nascondeva a 9 km da casa sua. Il suo covo, o meglio la sua ultima abitazione ...Sarebbe dovuto filare tutto liscio. Contro ogni pronostico in mattinata l’elezione dei dieci membri “laici” del Consiglio superiore di magistratura sembrava cosa ...