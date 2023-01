Messina Denaro | i pm indagano su agenda e carte mediche | avanza l' ipotesi dell' esistenza di un altro covo

Open

Matteoè arrivato nel supercarcere Le Costarelle dell'Aquila all'1:20 di ieri mattina, martedì 17 gennaio. Non era mai stato in prigione. "Fino a stanotte ero incensurato poi non so che è ...L'arresto di Matteoè 'certamente un successo per l'Italia e un grande lavoro dei carabinieri. Più difficile pensare che il merito sia del governo Meloni, il meno antimafioso della nostra storia', tuona ... Le prime parole di Matteo Messina Denaro in carcere: «Precedenti Fino a oggi ero incensurato. Non mi pentirò mai» Messina Denaro e quella borghesia alleata dei clan: chi legittima davvero la mafia di Isaia Sales Se si riuscissero a ricostruire le relazioni del boss di Castelvetrano, e a sanzionarle, si… Leggi ...L'affondo dell'ex procuratore nazionale Antimafia (oggi deputato M5s) contro il ministro Nordio e il governo Meloni [Video] ...