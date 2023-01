Messina Denaro e il carro dei vincitori

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) E così, per la prima volta nella storia della Repubblica, la cattura di un boss della mafia diventa uno spot per il Governo in carica. Mentre le agenzie lanciano la notizia dell’arresto di Matteo, il più ricercato...

L'arresto di Matteoha fatto esultare l'Italia ma, allo stesso tempo, ha fatto venire a galla una serie di dubbi sulle connivenze su cui il boss ha potuto contare negli ultimi trent'anni in Sicilia. Se n'è ...Matteoè stato catturato dopo 30 anni di latitanza a Palermo. Il boss di Castelvetrano era considerato una 'primula rossa', un imprendibile, tanto che in passato si era pensato che avesse ...Il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo spinge per avviare un forte coordinamento tra le Procure per individuare la rete di protezione del boss mafioso Matteo Messina Denaro, arrestato il ...Il fatto che Matteo Messina Denaro "si curasse a Palermo e vivesse stabilmente a Campobello di Mazara dimostra come nell’ultimo ...