Messina Denaro | domani l’interrogatorio dell’autista Trovata un’agendina nel covo

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) È stata fissata permattina, alle 9.30, al carcere Pagliarelli di Palermo, l’udienza di convalida per Giovanni Luppino, 59 anni, l’uomo arrestato lunedì mattina insieme con il boss Matteo. Luppino, accusato di favoreggiamento aggravato a Cosa nostra e procurata inosservanza di pena, sarà interrogato quindidal giudice per le indagini preliminari Fabio Pilato. È stato proprio Luppino, commerciante di olive, agricoltore di mestiere, incensurato, ad accompagnare in auto Matteoalla clinica Maddalena di Palermo, dove poi è stato arrestato nel corso del blitz l’ex-boss latitante. Luppino, che non è parente del boss omonimo, è un volto nuovo per gli inquirenti. Non era mai stato coinvolto in operazioni antimafia. Da tempo si era dedicato al ...