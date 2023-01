Messina Denaro | delirio di Travaglio | “Cosa nostra a capo di Forza Italia”

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) È uscito il mio libro Il Padreterno è liberale: puoi trovarlo in libreria o sulle piattaforme digitali. 00:00 Buongiorno ai commensali. Vi aspetto domani alla festa della Ripartenza a Milano! 01:00 Arresto, caccia ai segreti del padrino, ma soprattutto a quelli che non ci vogliono stare. 04:32 Oggiimbarazzante: “”, dice. Ma c’è un limite agli insulti. 07:00 Piantedosi dice che chi parla di trattativa è in malafede. 08:09 Qatargate, colpo di scena: Panzeri si pente, novità sui soldi in Europa. Il Pd trema dice il Giornale. Nel frattempo, come nota il Tempo, soldi veri, quelli di Panzeri, e soldi finti, quelli della presunta corruzione leghista che non c’è mai stata in Russia. 10:53 Che pasticcio il Csm, lo ...