Messina Denaro | chi è l' autista Luppino | incensurato | vendeva olive L' ex pm Ayala | ' Non credo che parlerà'

Ci sono ancora tanti misteri da chiarire nella vicenda di Matteo, il superboss della mafia arrestato due giorni fa dopo una latitanza lunga trent'anni. Ieri il suo covo, intestato ad Andrea Bonafede (geometra di cui il boss di Castelvetrano aveva ...Come i tantissimi documenti sanitari - referti di visite specialistiche, molte oculistiche, sostenute danegli anni - recuperati in uno scatolone. Le cartelle mediche dimostrano che il ... Messina Denaro in carcere scherza: «Precedenti Io fino a oggi ero incensurato, poi non so che è successo» Basti pensare alle protezioni e complicità dei “salotti buoni” del potere che hanno garantito a Matteo Messina Denaro trent’anni di serena latitanza. A pagina 249, il Barbano parla del processo ...Matteo Messina Denaro sale sull'elicottero per il trasferimento al carcere “accompagnato da un'imponente scorta del Gruppo d'intervento speciale e dei Ro ...