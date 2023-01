Messa in sicurezza della banchina su strada Serra Bersaglio

Roma Servizi per la Mobilità

A Roma - Intanto nella capitale il dibattito alla Camera sul decreto per la ricostruzione e lainpost alluvione è stato sospeso per consentire ai capigruppo di cercare meccanismi ...È terminato l'intervento che ha permesso di mettere inuna prima parte della banchina di un tratto della strada comunale Serra Bersaglio lungo il Rio Rilate. "Il lavoro, riferisce il Vicesindaco Stefania Morra con delega ai Lavori Pubblici, ha ... Colombo, dal 16 gennaio si lavora (salvo maltempo) alla messa in sicurezza dei pini Al centro dell’attenzione ci sono la pulizia e gli interventi di messa in sicurezza dei corsi d’acqua cittadini. L’esondazione di contrada Pantano, con alcune abitazioni allagate e danni, dimostra che ...PESARO – La realizzazione del progetto per il trasferimento dell’Istituto Zooprofilattico “Togo Rosati” alla Torraccia non è messa in discussione: ...