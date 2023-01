Meryl Streep si unisce al cast di Only Murders in the Building

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Ildiin thesi arricchisce di una new emtry di spicco:sarà presente nella terza stagione La pluripremiata attrice americanafarà parte della terza stagione diin the. Ad annunciarlo a sorpresa è stata Selena Gomez, che ha pubblicato un video sui propri profili social dove si vede la tre volte Premio Oscar in un selfie assieme aldella serie TV disponibile in Italia su Disney+. Non è ancora noto quale sarà il ruolo dinella serie, ma la notizia incrementa ancora di più la curiosità riguardo i nuovi episodi....

Cinefilos.it

Parlando in un'intervista con il giornalista e scrittore David Scheff , Phil Collins ha rivelato di avere provato parecchio imbarazzo quando si trattò di dover salutare. Il musicista ...È per 'Il cacciatore' che il celebre attore Christopher Walken ha vinto il suo unico Oscar (al miglior attore non protagonista) eottenne la sua prima nomination. Legion Media La '... Meryl Streep nel cast di Only Murders in the Building 3 Meryl Streep si è unita al cast della terza stagione di Only Murders in the Building insieme a Steve Martin, Selena Gomez e Martin Short.Spesso pensiamo che le rockstar siano estroverse, sicure di sé e che siano a loro agio in ogni situazione. A maggior ragione se la rockstar si chiama Phil Collins, un musicista rotto a ogni esperienza ...