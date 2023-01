Meryl Streep sarà la guest star di Only Murders in the Building 3

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 18 gennaio 2023)la nuovadella serie Disney Plus, Onlyin the3, un annuncio che giunge direttamente dall’account social di Selena Gomez. Vedi Onlyin thesu Disney+: abbonati ad un prezzo esclusivo Inoltre, nel video in questione, viene anche confermata la presenza di Paul Rudd, il quale aveva fatto la sua prima apparizione nel finale della seconda stagione. Nel contempo, viene annunciato un trio di protagonisti che consta la presenza di Selena Gomez insieme a Steve Martin e Martin Short. A SELENA NO SET DE ONLYIN THECOM O PAUL RUDD E ASTREEP pic.twitter.com/IGdATmDZ7N — larinha (@marieadios) January 17, 2023