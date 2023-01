Meregalli Yamaha | ' Spero che Ducati non migliori quanto noi' - FormulaPassion it

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) ... sull'inserimento in curva , anche per andare un po' nella direzione di Morbidelli: la moto 2022 curvava meno e lui soffriva molto più di Quartararo' , le parole diriportate da La Gazzetta ...

FormulaPassion.it

Quartararo prima della pausa estiva ha firmato il rinnovo conper il prossimo biennio ...della casa dei tre diapason hanno lavorato a 360° come rivelato dal team manager Massimo: 'A ...Il team manager della compagine ufficialeMassimoha infatti dichiarato: ' Il frutto della collaborazione con Marmorini si vedrà nel 2024 - le sue parole riportate dall'edizione ... Meregalli (Yamaha): "Spero che Ducati non migliori quanto noi" Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...Il team manager della Yamaha Maio Meregalli in un'intervista alla Gazzetta dello Sport ha parlato a margine della presentazione della scuderia giapponese, attesa al riscatto contro la Ducati dopo le ...