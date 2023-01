Mercato auto Europa | il 2022 si chiude con un passivo del 4 | 1% nelle vendite di auto nuove

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Ildell’europeo, ovvero quello dell’UE più paesi EFTA e Regno Unito, ha chiuso ilcon un calo del 4,1% rispetto all’anno precedente, fermandosi a 11.286.939 immaricolazioni. Lo ha reso noto l’ACEA, associazione continentale dei costruttori, contestualmente alla comunicazione dei numeri di dicembre, che in linea con quelli degli ultimi mesi sono invece positivi: 1.091.119 nuovi veicoli venduti, il 14,8% in più rispetto allo stesso mese del 2021. E’ importante a questo punto ricordare che rispetto all’ultimo anno prima della pandemia, il 2019, il calo è ben più consistente: -28,6%. Spostando l’analisi ai soli mercati dell’Unione Europea il calo annuale aumenta al 4,6%, mentre il dato di dicembre si ferma a un +12,8% (quinto mese di crescita consecutiva). E’ dunque chiaro che la prima parte dell’anno ...

...ha beneficiato di una maggiore disponibilità dielettriche e ibride plugin, che, assistite da incentivi efficaci, hanno ottenuto risultati interessanti. E questo ha consentito altedesco ......La falsificazione del chilometraggio, i km scalati, dei veicoli resta una pratica comune nel mercato dell'usato. E anche se gli acquirenti stanno diventando più accorti riguardo alle truffe sulle auto ...L'età del parco circolante di auto in Italia continua ad essere molto alta come conferma una nuova indagine ACEA ...