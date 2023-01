Meloni ricorda Filippo Salvi | Sminuire infanga la memoria degli eroi morti

ilGiornale.it

... forse un giorno pure di Giorgia, come di suoi illustri predecessori, si dirà che "ha fatto ... Purtroppo,sempre la Fondazione Veronesi , il numero dei fumatori è tornato a salire, siamo ......di Saviano che prefigurano 'complotti e trattative tra lo Stato e la mafia come se la, ... commenta Senaldi cheun dato su tutti: i bossa 'da Provenzano a Messina Denaro, ma in fondo ... Meloni ricorda Filippo Salvi: "Sminuire infanga la memoria degli eroi ... Così la premier Giorgia Meloni, che posta una foto del giovane maresciallo dei ... per un’Italia senza la mafia - prosegue il presidente del Consiglio -. Nel loro ricordo, continuerà la battaglia per ...(Il Fatto Quotidiano) Il ricordo della madre di Filippo Salvi, il giovane carabiniere bergamasco morto nel 2007 durante un'operazione finalizzata alla ricerca di Matteo Messina Denaro: a lui è stata ...