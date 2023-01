Meloni | l' autonomia presto in Cdm | presidenzialismo in tempi brevi

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Avanti con l'differenziata, con il primo via libera al ddl "in uno dei prossimi Consigli dei ministri", e un "cronoprogramma" per il, riforma da avviare e portare a termine "...

Il Foglio

'Nel corso della riunione - alla quale hanno partecipato il presidente del Consiglio, i vice ... all'approvazione preliminare del disegno di legge sull'differenziata'. 'Al tavolo si è ...Avanti con l'differenziata, con il primo via libera al ddl "in uno dei prossimi Consigli dei ministri", ...questo pomeriggio a Palazzo Chigi dalla presidente del Consiglio Giorgia. Un "... Meloni concede l'ok preliminare sull'Autonomia alla Lega, ma è solo un titolo Roma, 18 gen. (askanews) - Avanti con l'autonomia differenziata, con il primo via libera al ddl 'in uno dei prossimi Consigli dei ministri', e ...È terminata dopo poco più di un'ora a Palazzo Chigi la riunione convocata per fare un punto sul tema delle riforme, tra cui autonomia differenziata e ...