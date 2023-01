Meloni | “Il grosso dei compiti deve avvenire in classe e non a casa” Lettori divisi | “Il vero lavoro si fa in aula” | “può andar bene per la primaria | impensabile al liceo”

Orizzonte Scuola

E bene ha fatto Giorgiaa difendere a spada tratta queste due misure che sono le sole che ... che so, non più a Martin Luther King o a Nelson Mandela , ma punta il bersaglio, tipo Fabio ...Queste le parole della premier Giorgia, a commento dell'arresto di Matteo Messina Denaro. ... Se qualcuno pensa che la partita contro la mafia sia vinta, si sbaglia di. Ora si sposta sulla ... Meloni d’accordo con Valditara: “No all’uso della scuola come luogo di indottrinamento politico” 'Una grande vittoria dello Stato che dimostra di non arrendersi di fronte alla mafia. All'indomani dell'anniversario dell'arresto di Totò Riina, un altro capo della criminalità organizzata viene assic ...Stefano Rolando analizza il percorso di Giorgia Meloni “Dalle Tesi di Trieste al Partito Conservatore”, ovvero dal documento valoriale di Fratelli d’Italia scritto nel 2017 per il suo secondo congress ...