Meloni acchiappa tutto

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Finora la premier, nel distribuire gli incarichi nella Pubblica amministrazione, non ha mostrato ingordigia. Ma la vera posta in palio sarà a marzo, quando scadranno i vertici di 67 partecipate. Così, tra probabili riconferme, prevedibili addii e nuove nomine, già si intravede una squadra di personalità in stretta sintonia con il governo e i suoi alleati. Via della Scrofa, quartier generale di Fratelli d’Italia, tiepida mattina di metà gennaio. Il cronista fiuta l’epocale: «Sarà il più grande spoils system della storia repubblicana?». «Esagerato!» rintuzza il colonnello dedito all’epica migrazione. «La sinistra, almeno in questo, resterà sempre imbattibile». Siamo comunque reduci dalla prima tornata di nomine nell’Amministrazione pubblica. Giorgia, a dispetto dei famelici appetiti che le imputavano, è stata clemente. La premier ha lasciato al loro posto persino ...

Fanpage.it

... che dobbiamo sempre autoflagellarci', ha dichiarato. 'Mi fa arrabbiare che, quando lo Stato ... glilatitanti LA CATTURA Palermo, Matteo Messina Denaro portato via dai carabinieri dal ...... la decisione del governodi non confermare da fine 2022 il taglio delle accise per i ... Parole forse efficaci in funzione "- voti", ma destinate a scontrarsi con la realtà. Il taglio ... Meloni: Messina Denaro Non abbiamo trattato, chi fa complottismo ... A caldo aveva salutato la notizia come una “vittoria dello Stato”: Giorgia Meloni è tornata a commentare l’arresto di Matteo Messina Denaro, l’ultimo latitante della stagione stragista di Cosa Nostra ...Finito da un pezzo il tempo degli ingegneri laureati su Facebook che prima che lo facessero i tecnici della Procura di Genova avevano ‘sentenziato’ le cause del crollo del ponte Morandi era stato quel ...