Meghan ed Harry | a Hollywood c’è chi comincia già a scaricarli

Leggi su amica

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Chissà se, a quest’ora,edsperavano già di essere nell’Olimpoiano. Tra le star più potenti d’America, acclamati e osannati da tutti. In realtà, per i due arrivano le prime delusioni….(foto: Getty) Sarà dura vivere nella Royal Family britannica ma altrettanto difficile deve essere vivere a. Lo stanno sperimentando in questi giorniMarkle e il principe, costretti a sbattere il muso contro le dure leggi che governano il mondo del cinema, dello spettacolo e dello showbiz americano. Come la storia dei Sussex ci sta insegnando, infatti, se si vogliono smuovere delle corde, bisogna stare attenti a non smuovere quelle sbagliate. E il secondogenito di Lady Diana, di concerto con la moglie, qualche passo falso devono averlo fatto se nessuno, al di ...