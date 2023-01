Mazzette Ue | rabbia dei saharawi al convegno del Fronte Polisario | “Sapevamo che dietro l’appoggio al Marocco ci fosse la corruzione”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Ilgate “rafforza” la posizione del, per il quale isono i più colpiti dallo scandalonel Parlamento europeo nella loro lotta per l’autodeterminazione e l’indipendenza. A dirlo è Brahim Gali, presidente del movimento radicato nel Sahara Occidentale, che in questi giorni tiene il suo sedicesimo congresso a Dakhla, nei campi profughi, che prenderà la decisione di rafforzare la propria lotta armata contro l’esercito del. “Eravamo convinti chel’atteggiamento del Parlamento europeo di respingere le risoluzioni della Corte di Giustizia europea in tutti questi anni cila”, spiegano durante il vertice gli esponenti del...