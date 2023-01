Matteo Messina Denaro | nel bunker trovati gioielli e pietre preziose

Dopo l'arresto diDenaro, proseguono le indagini su eventuali "coperture" fornite al boss, rimasto latitante per 30 anni. Sotto esame degli investigatori ci sono i medici che nel corso del tempo possono ...Roma, 18 gennaio 2023 "E' stato forte l'applauso dei cittadini di Palermo che ha accompagnato l'arresto del boss diDenaro, una vittoria dello Stato ma anche una vittoria della società, di quella bella e generosa che sta dalla parte della giustizia", le parole di La Russa nel corso di un convegno ...Il geometra Andrea Bonafede che ha dato “in prestito” la sua identità a Matteo Messina Denaro non è mai stato geometra. E non sappiamo se l’ha mai confessato al boss che, clonandolo, riteneva di… Legg ...Gioielli, collane, bracciali e anche pietre preziose di dimensioni consistenti. E' quanto sarebbe stato trovato all'interno del bunker scoperto nel Una perizia dovrà accertarne l'autenticità e il valo ...