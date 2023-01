Matteo Messina Denaro | le prime parole dal carcere | “Censurato finora”

Leggi su zon

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) E’ il suo terzo giorno in, erilascia già ledichiarazioni che suscitano subito scalpore, ma anche tanta rabbia ed indignazione. “Precedenti? Fino a stanotte ero in. Poi non so che è successo”, avrebbe risposto il boss chi gli chiedeva i suoi precedenti per la compilazione della scheda anagrafica in, arrestato lunedì, si trova in regime di 41 bis in una delle celle singole, grande poco più di dieci metri quadrati, del superdell‘Aquila Le Costarelle. Nelle prossime ore, all’interno del, comincerà la chemioterapia in una stanza ad hoc adibita a infermeria. Il boss di Castelvetrano apparirebbe tranquillo, fin dall’aresto avvenuto nella ...