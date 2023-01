Matteo Messina Denaro | le prime parole che ha pronunciato in carcere

Si sarebbe definito "incensurato"Denaro, davanti agli agenti della polizia penitenziaria del carcere dell'Aquila . "Fino a oggi ero incensurato. Poi stamani mi hanno arrestato e adesso sono qui. Ma prima non ho mai ...Il Guardasigilli, Carlo Nordio presenta al Senato la relazione annuale sullo stato della Giustizia in Italia parlando subito dell'arresto diDenaro , operazione, dice "il cui merito è equamente diviso tra la magistratura e le diverse forze dell'ordine, tra questo governo e quelli precedenti". "Non è l'inizio della fine" dice,...Non c’è peggior sordo di chi non vuole sentire. E sordo lo è certamente il Comando dell’Esercito in Sicilia perché proprio non vuol sentire le legittime richieste degli ambientalisti e della (...) ...È "frizzante" e"ironico", fisicamente in forma nonostante il tumore tanto che Lirio Abbate lo definisce "palestrato, con gli addominali. Si vede che è stato in palestra". Il giornalista racconta a Myr ...