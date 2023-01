Matteo Messina Denaro | l’altra scoperta sulla latitanza Ecco il secondo bunker

(Di mercoledì 18 gennaio 2023)è stato catturato a Palermo dopo 30 anni di. Si trovava in una clinica per curare un tumore al colon di cui soffre da tempo. Finisce così la vita da fantasma del boss di Castelvetrano: ora si trova rinchiuso all’interno del supercarcere dell’Aquila dove sta trascorrendo questi primi giorni dopo l’arresto nel capoluogo siciliano. Come scrive l’agenzia Ansa,ha già fatto la sua prima ora d’aria, si è organizzato la cella ed è molto attivo, mostrandosi sempre sorridente con il personale che incrocia nel carcere,quanto trapela da indiscrezioni. “Il suo sarebbe un comportamento anomalo rispetto a come si comportano di solito i detenuti al 41 bis”. A quanto si apprende da fonti informate, le sedute di chemioterapia ...

'Una cattura che il mondo intero si aspettava da tempo, quella diDenaro, un criminale che, con le sue strategie elusive e una fitta rete di fiancheggiatori, e' riuscito a mettere in difficolta' tutte le polizie internazionali. L'ultimo, il super ...Un altro medico che curavaDenaro è indagato nell'inchiesta della procura di Palermo sulla rete di fiancheggiatori del boss mafioso, dopo il caso del medico di base Alfonso Tumbarello . L'ultimo a finire nel ..."Messina Denaro non era il capo della commissione provinciale di Cosa nostra, quindi tecnicamente non era il capo dell’organizzazione..." ...Secondo il Ros l'immobile custodirebbe uno spazio protetto nel quale potrebbe essere stato ospitato il superlatitante, utilizzato anche per custodire materiale ora in mano agli inquirenti ...