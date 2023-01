Matteo Messina Denaro forse in videoconferenza all' udienza per le stragi del 1992

Queste le parole di una ragazza di nome Vita che vive a pochissima distanza dall'appartamento in cui sono in corso le perquisizioni e che sarebbe stato il secondo nascondiglio di...Sono i concitati secondi in cui i carabinieri del Ros comunicano ai colleghi che il bossDenaro è stato arrestato all'esterno della clinica privata 'La Maddalena', a Palermo. Il ...PALERMO (ITALPRESS) – “Ho avuto un brevissimo incontro con Matteo Messina Denaro per verificare le sue condizioni cliniche, gli ho assicurato quello che lo Stato deve assicurargli, vale a dire la pien ...Dopo Andrea Bonafede emerge una nuova figura: si chiama Errico Risalvato ed è lui il proprietario del secondo covo di Matteo Messina Denaro individuato dai Ros dei carabinieri. Il locale, un bunker ...