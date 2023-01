Matteo Messina Denaro | cosa è successo durante il primo giorno in carcere

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio illustra in Aula al Senato la relazione sullo stato della giustizia . IN apertura il ministro ha espresso la sua gioia per l'arresto diDenaro," un'operazione il cui merito è equamente diviso tra magistratura e forze dell'ordine ordine, tra questo e i governi precedenti".'Fino a stanotte ero incensurato. Poi non so che è successo'. Così ha rispostoDenaro nel carcere Le Costarelle a L'Aquila a chi gli chiedeva i suoi precedenti per la compilazione della scheda anagrafica. Il boss non ha voluto mangiare. Non ha chiesto giornali, ...All’interno del penitenziario di massima sicurezza de L’Aquila, Matteo Messina Denaro ha già fatto la sua prima ora d’aria, si è organizzato la cella ed è molto attivo ...(LaPresse) Graziella Accetta, madre del piccolo Claudio Domino ucciso dalla mafia a 11 anni nel 1986 ha parlato dell'arresto del boss Matteo ...