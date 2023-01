Matteo Messina Denaro agli agenti in carcere | Sono incensurato

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Si sarebbe definito “, davantidella polizia penitenziaria deldell’Aquila. “Fino a oggi ero. Poi stamani mi hanno arrestato e adessoqui. Ma prima non ho mai avuto a che fare con la giustizia” ha detto con un sorriso di scherno, secondo la ricostruzione de la Repubblica, il boss di Cosa Nostra, arrestato il 16 gennaio dopo 30 anni di latitanza e già condannato a diversi ergastoli per stragi e omicidi. Sulla giustizia, anche uno scambio di battute fra il detenuto e gliche gli dicono: "Esiste una giustizia divina e una giustizia terrena". Il boss sarebbe rimasto in silenzio per poi aggiungere, sempre con fare ironico, "ci rifletterò".

Si sarebbe definito "incensurato"Denaro, davanti agli agenti della polizia penitenziaria del carcere dell'Aquila . "Fino a oggi ero incensurato. Poi stamani mi hanno arrestato e adesso sono qui. Ma prima non ho mai ...Dante, Garibaldi, Joe Formaggio. Le reazioni della politica all'arresto del superbossDenaro. La faida storiografica tra Gasparri e Calenda e quella chattarola tra Sgarbi e Morgan. La nuova barza di Berlusconi (dentro ci stanno la guerra in Ucraina, una suora e delle ...Una collaborazione costante tra queste che ha portato ad un risultato eclatante: l’arresto del super latitante Matteo Messina Denaro dopo oltre 30 anni! Una giornata storica per l’Italia. L’arresto è ...I social network sono un luogo in cui è possibile “ammorbidire” praticamente qualsiasi tema o concetto, un mezzo per con cui si può far arrivare a chiunque anche ...