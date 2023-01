Mattarella | ' sviluppo e solidarietà base di democrazia autentica' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "come matrici di unasono stati i pilastri della azione politica" di Giovanni Marcora "e rappresentano un'indicazione per l'oggi". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al convegno "L'eredità e l'attualità di Giovanni 'Albertino' Marcora", organizzato nella Sala della Regina di Montecitorio da Cooperazione finanza impresa (Cfi) e Centro Studi Marcora, a cento anni dalla nascita e a quaranta dalla morte dell'esponente Dc. "Giovanni Marcora -'Albertino': il suo nome di partigiano lo ha accompagnato nel lungo impegno pubblico- è stato uno dei costruttori della Repubblica. Ha combattuto nella Resistenza -ricorda il Capo dello Stato- per far conquistare al popolo italiano libertà, ...